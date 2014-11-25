Российские школьники разработали "пауэрбанк" для зарядки девайсов в мороз

Школьникам нужно было представить свои изобретение на видео.

Шестиклассник школа №619 Калининского района Андрей Яковлев одержал победу на Международных соревнованиях по детской робототехнике IYRC 2021. Он работал в команде с школьником из Мурманска Степаном Зарубиным. Руководителем ребят был педагог дополнительного образования Станислав Петшак, сообщила пресс-служба комитета по образованию.

Ребята задумались над тем, что при низких температурах электрические приборы разряжаются. Они придумали такое устройство, которое поможет заряжать девайсы. В частности, это может быть куртка-пауэрбанк. Изобретение могло бы быть востребованным, так как школьники пришли к выводу, что на 30% территорий России температура ниже -30 градусов держится более 100 дней.

Соревнования были организованы Кореей, но проходили в онлайн-формате. По итогам мирового первенства в младшей возрастной группе у сборной России – 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали, в старшей возрастной группе – 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовых медали.

Фото: скрин из видео YouTube / IYRA