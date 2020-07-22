У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

На Аляске произошло мощное землетрясение.

В среду у берегов Аляски произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов по шкале Рихтера. Очаг находился на глубине 10 километров, по другим данным на глубине 28 километров. В регионе из-за землетрясения объявлена угроза ценами, из-за которого эвакуируют людей из прибрежных районов в радиусе 300 километров от эпицентра.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

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Видео: Twitter/@Tyler82092707