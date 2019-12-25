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"Оскар" обновил антирекорд по просмотрам
Сегодня, 11:11
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lesjasap

"Оскар" обновил антирекорд по просмотрам

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Ранее рекорд был зафиксирован в 2018 году.

Церемония премии "Оскар" обновила антирекорд по просмотрам. Об этом сообщили журналисты из Deadline. В 2020 году зрителями стали 23,6 млн человек по всему миру. По сравнению с 2019 годом количество уменьшилось на 20%.

Последний антирекорд был зафиксирован в 2018 году. Тогда трансляцию мероприятия посмотрели 26,5 млн человек. Спустя год цифры увеличились до 34,3 млн зрителей. 

Напомним, что основные награды получил фильм южнокорейского режиссера Пона Джун-Хо "Паразиты". Команда ушла с четырьмя статуэтками. На церемонии присутствовал певец Филипп Киркоров. Самыми обсуждаемыми событиями на вручении премии стал нарядо Натали Портман, первая награда Бреда Питта, а также мемное лицо Билли Айлиш.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне выбрали своих лауреатов "Оскара".

Фото: Pixabay.com
 

Теги: оскар, премия, церемония
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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