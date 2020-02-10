В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар". Соответствующей информацией певец поделился в своем Instagram-аккаунте.
Филипп Киркоров даже смог "поймать" Леонардо Ди Каприо на вручении премии.
"Вот Ди Каприо справа",
— заявил в трансляции российский певец.
Известно, что российского короля поп-культуры сопровождала телеведущая и предпринимательница Алиса Бартова-Лобанова. Киркоров отметил в стори, что у него именной билет в партер.
Ранее мы сообщали о том, что лицо Билли Айлиш на "Оскаре" стало мемом.
Видео: fkirkorov/instagram
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