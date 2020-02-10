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Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар"

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У Киркорова и его спутницы были именные билеты в партер.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар". Соответствующей информацией певец поделился в своем Instagram-аккаунте.

Филипп Киркоров даже смог "поймать" Леонардо Ди Каприо на вручении премии.

"Вот Ди Каприо справа", 

— заявил в трансляции российский певец.

Известно, что российского короля поп-культуры сопровождала телеведущая и предпринимательница Алиса Бартова-Лобанова. Киркоров отметил в стори, что у него именной билет в партер. 

Ранее мы сообщали о том, что лицо Билли Айлиш на "Оскаре" стало мемом.

Видео: fkirkorov/instagram

Теги: кино, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Музыка,

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