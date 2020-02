Лицо Билли Айлиш на "Оскаре" стало мемом

В Twitter многие выложили фрагменты видео и фотографии с растерянной Айлиш.

В понедельник, 10 февраля, картотека всемирных мемов пополнилась необычным выражением лица певицы Билли Айлиш на церемонии "Оскар". Пользователи Twitter делятся своими вариациями шуток на эту тему.

На церемонии "Оскар" в кадр попало смущенное выражение лица Билли Айлиш. Певица необычно отреагировала на выступление актрис Кристен Уиг и Майи Рудольф.

"Мама, прекрати позорить меня", — подписала под фото певицы пользователь под ником Ilana Kaplan.

Напоним, что ранее 18-летней певице вручили награды во всех наиболее престижных номинациях, неформально называемых "Большая четверка". В нее входят "Песня года" (Bad Guy), "Лучший новый исполнитель", "Запись года" и "Альбом года" (When We All Asleep, Where Do We Go?). Кроме того, артистка получила награду в номинации "Лучший вокальный поп-альбом".

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Паразиты" завоевал главный "Оскар".

