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Платье Натали Портман на "Оскаре" стало самым обсуждаемым нарядом года

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Мастерам модного дома Dior потребовалось около 900 часов, чтобы создать платье для актрисы.

В понедельник, 10 февраля, стало известно, что платье Натали Портман на "Оскаре" произвело фурор в сети. Пользователи по всему миру обсуждают наряд актрисы.

Известно, что Натали Портман появилась на красной дорожке в кутюрном платье от Dior. Мастера трудились над нарядом около 900 часов.

Мастера вышили золотыми нитями имена женщин-режиссеров, чьи заслуги академия в этом году проигнорировала. Например, Лулу Ван, которая сняла киноленту "Прощание". Отмечается, что издалека казалось, что на платье Натали Портман красуется обычный орнамент.

Ранее мы сообщали о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".

Видео:thecut/Instagram

Теги: кино, культура, натали портман, оскар
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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