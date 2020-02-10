Лучшим фильмом стал "Джокер", а лучшим актером Хоакин Феникс.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что россияне выбрали своих лауреатов "Оскара". Голосование прошло в соцсети "ВКонтакте".

Известно, что голосование длилось три дня и в нем приняли участие 60 пользователей соцсети. В итоге лучшим фильмом стал "Джокер", а лучшим актером Хоакин Феникс.А лучшая мужская роль второго плана по итогам голосования досталась Брэду Питту ("Однажды в… Голливуде").

Отметим, что только 7% россиян назвали лучшим фильм "Паразиты", который по итогам "Оскара" победил в номинации "лучший фильм".

Ранее мы сообщали о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".

Видео:Entertainment Tonight