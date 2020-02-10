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Россияне выбрали своих лауреатов "Оскара"

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Лучшим фильмом стал "Джокер", а лучшим актером Хоакин Феникс.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что россияне выбрали своих лауреатов "Оскара". Голосование прошло в соцсети "ВКонтакте".

Известно, что голосование длилось три дня и в нем приняли участие 60 пользователей соцсети. В итоге лучшим фильмом стал "Джокер", а лучшим актером Хоакин Феникс.А лучшая мужская роль второго плана по итогам голосования досталась Брэду Питту ("Однажды в… Голливуде"). 

Отметим, что только 7% россиян назвали лучшим фильм "Паразиты", который по итогам "Оскара" победил в номинации "лучший фильм".

Ранее мы сообщали о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".

Видео:Entertainment Tonight

Теги: кино, культура, новости россии, общество, оскар
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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