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Американские F-15 и F-16 получат "лучи смерти"
Сегодня, 10:04
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lesjasap

Американские F-15 и F-16 получат "лучи смерти"

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Popular Mechanics рассказали об установке SHiELD на боевой авиации.

Американские истребители F-15 и F-16 получат "лучи смерти". Об этом рассказали журналисты издания Popular Mechanics. В СМИ уточнили, что боевые самолеты четвертого поколения Военно-воздушных сил, а также штурмовик A-10C Warthog могут быть оборудованы системой лазерного оружия Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD).

ВВС США предполагают разместить системы лазерного оружия на истребителях к середине 2020-х годов. Служба делает ставку на лазерную систему SHiELD оборонного подрядчика Lockheed Martin — лазер, который защитит истребители от приближающихся ракет

публикация Popular Mechanics

Авторы статьи рассказали, что лазер будет размещен на фюзеляже или крыле истребителя. Он необходим для того, чтобы сбивать ракеты противника класса " воздух-воздух" и "земля-воздух". В США заметили, что данная система станет первой ПРО, установленной на авиацию.Лазер будет управляться при помощи искусственного интеллекта. Его мощность оценивается в  десятки киловатт.

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Фото: Pixabay.com

Теги: f-15, f-16, popular mechanics, self-protect high energy laser demonstrator, shield
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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