Самолеты поднимались в небе на фоне воздушной тревоги на Украине.

Варшава подняла в воздушное пространство собственные истребители на фоне якобы активности России на украинской территории. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы оперативного командования родов Вооруженных сил европейского государства. Согласно действующим в Варшаве процедурам, командующий приказал привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Обычно такие решения от местных властей совпадают с объявлениями воздушной тревоги в киевском режиме, эти события становятся регулярными.

Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. сообщение от местного командования

Напомним, что информационный портал NaTemat писал о том, что регулярные вылеты польских истребителей якобы из-за активности российской авиации в регионе очень дорого обходятся европейским налогоплательщикам. Согласно официальным сведениям от министерства национальной обороны страны и ответам профильного ведомства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского боевого самолета F-16 американского производства стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).

Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности России на Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Dowództwo Operacyjne RSZ