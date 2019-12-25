Военнослужащие рассказали об активности России на Украине.

Дежурные военные самолеты на польской территории были подняты в небо на фоне якобы российской активности на украинской земле. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы оперативного командования родов Вооруженных сил европейского государства. Согласно действующим в Варшаве процедурам, командующий принял решение о том, чтобы привести в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства.

В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация... Истребители начали действовать, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности. сообщение от местного командования

Военнослужащие из республики уточнили, что предпринятые Варшавой меры носят превентивный характер. Они якобы направлены на обеспечение национальной безопасности на участках, граничащих с "уязвимыми районами". Регулярно власти Польши поднимают в воздушное пространство боевые самолеты. Обычно такие шаги совпадают с объявлением тревоги на Украине. Информационный портал NaTemat уведомил аудиторию, что регулярные вылеты истребителей очень дорого обходятся налогоплательщикам. Согласно официальным сведениям от министерства по национальной обороны и ответам профильного ведомства на различные парламентские запросы, поступившие в законодательный орган за последние годы, летный час одного польского истребителя F-16 американского производства стоит порядка 76-77 тысяч злотых (около 21 тысяч долларов США).

