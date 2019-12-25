Летчик ВВС США рассказал о секретных учебных боях с МиГ-23

Popular Mechanics рассказал о тренировочных боях США во времена холодной войны.

Летчик Военно-воздушных сил США рассказал о секретных учебных боях с истребителями МиГ-23. В публикации журналисты Popular Mechanics представителе слова пилота Пола Вудфорда, который тренировался на F-15.

Он улетал от нас так, как ничто из того, что я видел до и после. Если у вас есть ракета, лучше пустить ее сразу, потому что через секунду он ускорится и уйдет из зоны поражения, и я предполагаю, что это было главным уроком. В мире не хватит топлива, чтобы догнать уходящий МиГ-23 Пол Вудфорт, американский летчик

Эксперт считает МиГ-23 "удивительно проворным и крутым". Он отметил малозаметность советского самолета из-за его размера. Также размер делал борт трудной мишенью для авиационных пушек. Также Миг-23 имел возможность лететь на форсаже на протяжении 20 минут.

Напомним, что США купил несколько советских боевых самолетов во времена холодной войны для учебных целей. В 1960-ых годах ЦРУ также арендовало истребители у Израиля, Египта, Индонезии и Китая. Специалисты обучали летчиков управлению иностранными бортами. Советские самолеты объединили в отдельную эскадрилью в штате Невада.

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