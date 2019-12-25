София считает, что РФ не выполняет обязательства по ремонту.

Болгария требует от России выплатить неустойку за истребители МиГ-29. Об этом сообщили журналисты из "Военного обозрения" со ссылкой на Минобороны Софии. Иностранные чиновники считают, что Москва не торопиться выполнять контракт, который предусматривает ремонт болгарских боевых самолетов.

По одному из контрактов мы уже требовали выплатить неустойку, но по-прежнему имеются задержки по другому соглашению...Есть проблемы c МиГ-29, в которых виновен российский завод Касимир Каракачанов, министр обороны Болгарии

Напомним, что соглашение между странами подписано три года назад. Россия обязалась выполнить ремонт и техническое обслуживание. Контракт составляет 48 миллионов долларов. Однако работы возможны только на территории РФ. Завод истребителей находится в Польше, но он имеет только лицензию, предусматривающую ремонт собственной техники. В Болгарии заметили, что нуждаются в МиГ-29, пока государству не поставят американские F-16.

Премьер Болгарии объяснил высылку российских дипломатов.

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