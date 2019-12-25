Премьер Болгарии объяснил высылку российских дипломатов

Бойко Борисов прокомментировал данные о гражданах РФ, который занимались шпионажем в Болгарии.

Премьер-министр Болгарии объяснил высылку российских дипломатов. Об этом глава правительства рассказал во время трансляции, которая велась на его странице на Facebook. По данным представителя власти, Прокуратура и Агентство национальной безопасности имеют достаточный объем данных о двух гражданах РФ, работающих в торговом представительстве и подозреваемых в шпионаже.

Несколько лет назад я сказал президенту России Владимиру Путину, что мы не допускаем подобных вещей на территории Болгарии Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии

Чиновник заметил, что София строга в таких делах, как обвинения в шпионаже. Все, кто занимается такой деятельностью, понесут ответственность в соответствии с международными нормами. В России ранее заявляли о том, что Болгария не предоставила никаких доказательств того, что граждане РФ занимались шпионажем на территории страны. МИД РФ в ответ предпринял "зеркальные меры" по высылке болгарских дипломатов.

Болгария начнет отказываться от российского газа.