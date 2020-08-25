София и Афины заключили новое энергетическое соглашение.

Болгария начнет отказываться от российского газа. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ местный оператор "Булгартрансгаз" подписал контракт на покупку 20% поставок в проекте терминала по регазификации сжиженного природного газа в греческом Александруполисе. На подписании соглашения присутствовали главы правительств Греции Кириакос Мицотакис и Болгарии Бойко Борисов.

Новый терминал позволит Болгарии постепенно отказаться от сотрудничества с российским "Газпромом". Страна перейдет на использование сжиженного природного газа. В марте 2020 года София смогла добиться получения максимальной 40% скидки на поставку газа по контракту с "Газпромом".

Напомним, что в 2019 году Болгария сократила закупки газа у России. София приобрела 0,5 млрд кубометров газа через греческий терминал.

"Газпром" возобновил поставки газа в Грецию.