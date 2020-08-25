Болгария начнет отказываться от российского газа. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ местный оператор "Булгартрансгаз" подписал контракт на покупку 20% поставок в проекте терминала по регазификации сжиженного природного газа в греческом Александруполисе. На подписании соглашения присутствовали главы правительств Греции Кириакос Мицотакис и Болгарии Бойко Борисов.
Новый терминал позволит Болгарии постепенно отказаться от сотрудничества с российским "Газпромом". Страна перейдет на использование сжиженного природного газа. В марте 2020 года София смогла добиться получения максимальной 40% скидки на поставку газа по контракту с "Газпромом".
Напомним, что в 2019 году Болгария сократила закупки газа у России. София приобрела 0,5 млрд кубометров газа через греческий терминал.
"Газпром" возобновил поставки газа в Грецию.
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