МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Болгарии

Действия болгарских властей были оценены как "крайне недружественный шаг".

В Москве оценили ситуацию в Болгарии: местные власти выслали российских дипломатов.

Как заявили в МИД РФ, данный шаг Софии расценивается как откровенно недружественный и ведущий к провокации, доказательств так и не было предоставлено. Отмечается, что он идет вразрез с уважительными российско-болгарскими отношениями. Дипломаты напомнили о своем праве на ответные меры.

Отметим, что накануне было объявлено, что российский дипломат и сотрудник торгпредства были объявлены в Болгарии персонами нон-грата. Сообщается, что их подозревали в шпионаже.

Ранее в МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере.