В Болгарии планируют изменить конституцию. Об этом рассказал премьер-министр Бойко Борисов в рамках обращения к нации. Чиновник заявил, что правительство задумалось о необходимости внесения правок в Основной документ страны.
Пришло время для ответственности и решительности. Пришло время не только для смены политической системы, но и для перезагрузки государства
Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии
По словам главы правительства, перезагрузку политической модели в Болгарии больше нельзя откладывать. Он отметил, что тема много лет обсуждается в экспертном сообществе. Вопросы вызывает факт того, что действующая Конституция Болгарии принята в другой политический период, а сам документ уже не отвечает на современные вызовы.
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Видео: Youtube/Informo Bg
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