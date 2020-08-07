Стрельбы учений флота России отогнали от Крыма корабли НАТО

Россия закрыла десять зон во время собственный учений, проходящих одновременно с натовскими в Черном море.

Стрельбы учений Военно-морского флота России отогнали от Крыма корабли НАТО. Об этом сообщили журналисты из "EA Daily" 6 августа. Авторы публикации рассказали, что во время последних маневров Североатлантического альянса в в Черном море в акватории также находилась группировка боевых кораблей из РФ. Москва развернула собственные учения, которые перекрыли десять зон из-за стрельб. Военные закрыли нейтральные воды около Севастополя, а также южную часть Крыма и северо-западную часть Черного моря, в которой добывается газ.

Журналисты в публикации отмечают, что из-за российских учений американское военное командование обвинило Россию в создании угрозы для стратегических объектов Крыма, а также местного населения.

Напомним, что в учениях НАТО участвовали суда США, Турции, Румынии и Болгарии. В Черном море находился эсминец "Портер", на борту которого находятся крылатые ракеты "Томагавк". При помощи данного вооружения корабль обстреливал Сирию в 2017 году.

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Видео: Youtube/ Чингис Дамбиев