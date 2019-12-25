Пограничники Крыма заставили болгарский корабль покинуть территорию.

Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением. Об этом сообщили украинские СМИ. Они объяснили, что во время военных учений североатлантического альянса российские силы также проводили операции в акватории. В результате болгарский корвет "Бодри" поймали на провокации пограничники Крыма.

"Украинский военный портал" заявил со ссылкой на собственные источники, что во время маневров иностранный корвет вплотную подошел к российской границе в Крыму. Однако военные смогли засечь корабль еще на подходе. Представители ФСБ на патрульном судне пограничной службы вышли в радиоэфир. Они потребовали от Болгарии покинуть район пребывания.

Командир российского корабля назвал нахождение "Бодри" в исключительной экономической зоне России провокацией и сказал, что район закрыт украинские журналисты

Напомним, что в рамках тренировки российские военные в Черном море ликвидировали авианосец потенциального врага при помощи пилотов вертолета.

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле.