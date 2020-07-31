НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В Дании обеспокоены наличием "Кинжалов" в Арктике.

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по американской базе Туле. Об этом сообщили журналисты из датского издания Berlingske. Авторы публикации уверены, что североатлантическому военному альянсу нечего противопоставить российскому вооружению в Арктике. Эксперты имеют в виду гиперзвуковые ракеты "Кинжал", размещенные в регионе.

Это уже не чистая выдумка, а, возможно, то, на что Россия уже способна сегодня. Мы не знаем точно, как далеко может пролететь "Кинжал" статья Berlingske

Журналисты отметили, что при помощи "Кинжала" Россия может попадать в цели противника, расположенные в тысячу километрах, с высокой точностью попадания. В Дании считают, что это оружие изменит баланс сил в Арктике. При этом авторы отмечают, что основной целью для "Кинжалов" может стать Гренландия и американская Туле. На данном объекте находится радар размещения предупреждения альянса о ракетном нападении.

В авиагруппу Парада Победы включили истребители с комплексами "Кинжал".

Видео: YouTube / Минобороны России