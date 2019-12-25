Авиационная группа будет включать в себя 75 машин.

В авиагруппу Парада Победы включили истребители МиГ-31К с комплексами "Кинжал". Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве. В агентстве добавили, что в торжественной церемонии будут принимать участие четыре самолета пятого поколения Су-57. В общей сложности армия задействует в мероприяти 55 самолетов и 20 вертолетов.

Всего 75 машин, что символизирует 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне прокомментировал спикер

Напомним, что ранее в Кремле заявили, что решения о переносе парада на Красной площади в Москве не принимали. Пока что торжественная церемония согласно плану должна состояться 9 мая 2020 года. Однако чиновники изучают возможные варианты переноса, если ситуация с распространением коронавируса будет без изменений.

В состав авиационной группировки включен воздушный радар А-50, транспортный самолет Ил-76, бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, Ту-22М3, Су-24 и Су-34. Пилоты некоторых самолетов покажут имитацию процесса дозаправки топлива в воздухе. замыкать строй авиации будут штурмовики Су-25 в цветах российского флага.

Sohu объяснило, почему США не осмелятся поднять руку на Россию.