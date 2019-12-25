Бомбардировщики получат военный апгрейд.

Ту-160 вооружат гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Пока неизвестно, получат апгрейд ли модернизированные версии, или строевые. Проект оснащения будет проработан до конца 2020 года. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Журналисты отметили, что пока что не получили официального подтверждения данной информации.

Напомним, что российский Ту-160 является крупнейшим в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом. Он способен менять геометрию крыла. В версии М модно установить до 12 стратегических ракет внутри фюзеляжа.

Ранее Минобороны установили гиперзвуковые ракеты на бомбардировщике Ту-22М3.

Piter.tv писал о том, что в НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой.

Фото: Piter.tv

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