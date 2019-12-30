Альянс разместит оборонные комплексы в Европе.

В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой типа 9М729 (по местной классификации, по российской - система SSC-8). Об этом журналистам телеканала N-tv рассказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Что касается российской системы, мы будем работать над системами ПВО и ПРО прокомментировал эксперт

Представители организации добавили, что создают конвенциональное вооружение. Они увеличивают способность к повышенной боевой готовности и продлению времени предупреждения. К данному моменту министр обороны НАТО уже согласовал соответствующие меры. Альянс считает, что разработка 9М729 стала частью плана РФ по усиленным инвестициям в ядерное оружие. В ответ на это альянс разместит оборонительные комплексы на территории Европы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Арктике состоялись первые испытания ракеты "Кинжал".

Видео: YouTube/Минобороны России