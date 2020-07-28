Спутник Sentinel заснял запуск российского "Кинжала"

О снимках спутника рассказали авторы американской версии журнала Forbes.

Европейский спутник Sentinel-2 заснял ракетный пуск, произведенный 23 июля в Баренцевом море. Об этом сообщили журналисты из Forbes. По данным американских журналистов, на снимках оказались испытания, которые проводились при помощи противолодочного корабля "Североморск" проекта 1155 "Фрегат".

Авторы материала рассказали, что данный боевой корабль вооружен зенитно-ракетным комплексом морского базирования "Кинжал", который способен работать в любых погодных условиях. Система может выпускать одну или несколько ракет на поражение целей противника.

В Forbes отметили, что один из спутников Sentinel-2, пролетая на высоте около 800 километров над поверхностью Земли, запечатлел тесты оружия в море. На спутниковых снимках в тот же день была запечатлена российская атомная подлодка. Журналисты предполагают, что в регионе действовала БС-64 "Подмосковье" проекта 667БДРМ "Дельфин".

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