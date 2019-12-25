В Forbes объяснили о "невероятном" везении для американской разведки.

Американские СМИ сообщили о том, что спутник снял испытание российской ракеты в Арктике. Материал Unusual Satellite Image Shows Arctic Missile Launch опубликовал журналист Forbes. Перевод публикации размещен на "ПолитРоссии". Автор статьи рассказал, что запечатлеть испытания оружия из РФ удалось обычному пользователю Twitter случайно.

Для определения использован сервис, который предоставляет доступ к космическим фотографиям со спутника ЕКА Sentinel-2. На кадрах заметны ракетные тесты, проводимые российским флотом. Речь идет об испытаниях, организованных 23 июля при участии противолодочного корабля "Североморск" проекта 1155.

Вы можете ясно видеть желтый огненный шар, окутывающий корабль, когда ракета вырывается из пусковой установки Хай Саттон, автор статьи Forbes

Эксперт по морскому вооружению заявил, что спутник зафиксировал невозможное. По его словам, подводные силы США годами охотятся за российскими кораблями, чтобы заснять их в момент проведения ракетных испытаний. Такие снимки имеют разведывательную ценность.

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии.