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В США увидели в Сирии крымских дельфинов-разведчиков
Сегодня, 13:19
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lesjasap

В США увидели в Сирии крымских дельфинов-разведчиков

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В Forbes подозревают, что российскую базу в Тартусе охраняют морские млекопитающие.

В США увидели в Сирии крымских дельфинов-разведчиков. Об этом сообщили журналисты американской версии журнала Forbes. Авторы публикации сослались на спутниковые данные. В материале говорится о том, что на базе в городе Тартус могут находиться зубатые киты, а также тюлени.  

Я наткнулся на загоны морских млекопитающих в воде при просмотре спутниковых снимков Тартуса. Это порт, где Россия базирует свои подводные лодки, развернутые для войны в Сирии

автор Forbes

В издании также приводятся координаты для Google Earth, где располагаются морские обитатели, которые могут "работать" на Россию. В Forbes напомнили, что млекопитающих военные используют для противодействия несанкционированному доступу к объектам морской инфраструктуры со стороны водолазов, а также для подводной разведки территории. Журналисты считают, что в России активно работают с белухами в Крыму.

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Теги: forbes, дельфины, крым, разведчики, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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