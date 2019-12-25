В Forbes подозревают, что российскую базу в Тартусе охраняют морские млекопитающие.

В США увидели в Сирии крымских дельфинов-разведчиков. Об этом сообщили журналисты американской версии журнала Forbes. Авторы публикации сослались на спутниковые данные. В материале говорится о том, что на базе в городе Тартус могут находиться зубатые киты, а также тюлени.

Я наткнулся на загоны морских млекопитающих в воде при просмотре спутниковых снимков Тартуса. Это порт, где Россия базирует свои подводные лодки, развернутые для войны в Сирии автор Forbes

В издании также приводятся координаты для Google Earth, где располагаются морские обитатели, которые могут "работать" на Россию. В Forbes напомнили, что млекопитающих военные используют для противодействия несанкционированному доступу к объектам морской инфраструктуры со стороны водолазов, а также для подводной разведки территории. Журналисты считают, что в России активно работают с белухами в Крыму.

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