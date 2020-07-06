Туристы Кубани смогли записать на видео, как дельфин близко подошел к берегу.

Охота дельфина за рыбой в Черном море восхитила туристов. Очевидцы опубликовали ролик в социальных сетях. на него обратили внимание пользователи паблика "Типичный Краснодар".

Авторы публикации объяснили, что смогла заснять момент, на которым кубанские дельфины охотятся за добычей прямо на глазах у отдыхающих. Запись сделали туристы около курорта Магри. На кадрах видно, что один из дельфинов подплывает близко к берегу, а затем подбрасывает рыбу вверх.

Съел, круто! И чайка тут же прилетела, хотела отобрать рыбу автор ролика

В Финском заливе в прошлом году сняли на видео дельфинов.

Видео: Вконтакте / Типичный Краснодар