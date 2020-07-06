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Охота дельфина за рыбой в Черном море восхитила туристов

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Туристы Кубани смогли записать на видео, как дельфин близко подошел к берегу.

Охота дельфина за рыбой в Черном море восхитила туристов. Очевидцы опубликовали ролик в социальных сетях. на него обратили внимание пользователи паблика "Типичный Краснодар". 

Авторы публикации объяснили, что смогла заснять момент, на которым кубанские дельфины охотятся за добычей прямо на глазах у отдыхающих. Запись сделали туристы около курорта Магри. На кадрах видно, что один из дельфинов подплывает близко к берегу, а затем подбрасывает рыбу вверх. 

Съел, круто! И чайка тут же прилетела, хотела отобрать рыбу

автор ролика

В Финском заливе в прошлом году сняли на видео дельфинов.

Видео: Вконтакте / Типичный Краснодар

Теги: дельфин, туризм, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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