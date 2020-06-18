В Финском заливе в прошлом году сняли на видео дельфинов

Дельфинов в наших краях не видели с 1935 года.

Сенсационную новость сообщили сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы в социальной сети "ВКонтакте". К ним попало видео, на котором слышны и немного видны дельфины. Видео, сделанное в Выборгском заливе, в фонд прислал Александр Кузнецов.

Началось всё с того, что на финской стороне водоёма ранее очевидцы увидели, как один дельфин-афалина проплывает неподалёку от города Ловийсса (Финляндия). Тогда зоологи предположили, что эти млекопитающие могут добраться и до российской границы. Так и произошло.

Дельфинов в наших краях не видели с 1935 года, рассказали специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.

В Крыму дельфин подружился с псом и попал на видео.

Видео: ВК/ Спасение тюленей 699-23-99 (Александр Кузнецов)