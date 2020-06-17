В Крыму дельфин подружился с псом и попал на видео

Собака с радостью встретила нового друга на морском побережье.

Плещущийся в водах у Крыма дельфин подружился с псом. Необычные взаимоотношения собаки и морского обитателя попали на запись видеокарери Instagram-пользователя по имени zvezdopad_vospominanij. Блогер показала, как овчарка подбежала к дельфину, который плескался у побережья вблизи мыса Опук. Домашний питомец лизнул нового друга.

Собака долго не замечала его, а потом увидела, заинтересовалась и залезла в воду, хотя обычно никогда этого не делает. А дельфины потом еще долго ловили рыбу в море zvezdopad_vospominanij для "Ленты.ру"

Россиянка добавила, что во время записи видео дельфин охотился за хамсой. Его не выбросило на берег.

В Черном море зафиксировали резкий рост гибели дельфинов из-за отравлений.

Видео: Instagram/ zvezdopad_vospominanij