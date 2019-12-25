В Черном море зафиксировали резкий рост гибели дельфинов из-за отравлений

Только за май на Кубанском побережье Черного моря погибли 133 дельфина.

На Кубанском побережье Черного моря резко возросла гибель дельфинов из-за загрязнения воды.

ТАСС со ссылкой на директора научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяну Белей сообщает, что в 2020 году резко увеличилась гибель дельфинов на Черном море. Так, например, в мае погибли 133 дельфина, а в мае прошлого года 60. За первые дня июня погибли 38 особей, а за весь июнь прошлого года 16. За неполные полгода 2020 года погибло уже 308 дельфинов, а за целый 2019 год 256.

Основной причиной массовой гибели дельфинов считают загрязнение Черного моря. Хотя этот факт удивителен, из-за режима самоизоляции людей, машин и водного транспорта было в разы меньше.

Недавно, 3 июня, на берег Новороссийска выбросился очередной дельфин. Сейчас стали результаты биохимического анализа крови. В крови животного обнаружены следы сильнейшей интоксикации, которая могла быть вызвана отравлением токсинами или бактериальной инфекцией. Результаты анализов других погибших дельфинов ужасают и настораживают. У многих из них поражена печень и явные признаки интоксикации.

Фото: ВК.Новороссийск LIFE