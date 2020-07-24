Всего российские миллиардеры за пандемию разбогатели на 70,73 миллиардов долларов.

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии коронавируса.

Список возглавил основатель фонда RTP Global Леонид Богуславкий. Его активы выросли на 88% и оцениваются в 2,8 миллиарда долларов. Сенатор Сулейман Керимов заработал 2,6 миллиарда, увеличив состояние на 86%. Третьим стал глава "Яндекса" Аркадий Волож — его состояние увеличилось на 2,1 миллиарда долларов, что эквивалентно 75%.

Всего российские миллиардеры за пандемию разбогатели на 70,73 миллиардов долларов. В начале мая этот показатель составлял 62 миллиарда.

Ранее богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира.

Видео: Youtube/ UMHua