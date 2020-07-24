Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии коронавируса.
Список возглавил основатель фонда RTP Global Леонид Богуславкий. Его активы выросли на 88% и оцениваются в 2,8 миллиарда долларов. Сенатор Сулейман Керимов заработал 2,6 миллиарда, увеличив состояние на 86%. Третьим стал глава "Яндекса" Аркадий Волож — его состояние увеличилось на 2,1 миллиарда долларов, что эквивалентно 75%.
Всего российские миллиардеры за пандемию разбогатели на 70,73 миллиардов долларов. В начале мая этот показатель составлял 62 миллиарда.
Ранее богатейший человек Азии вошел в топ-10 миллиардеров мира.
Видео: Youtube/ UMHua
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