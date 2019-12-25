В Минобороны Украины и США поблагодарили всех участников учений.

В Черном море завершились международные учения Sea Breeze — 2020. Об этом сообщили представители пресс-службы Украины. По данным военных, все поставленные задачи в региона были выполнены в полном объеме.

В Черном море завершились юбилейные двадцатые международные учения Sea Breeze пресс-служба Минобороны Украины

Главы учений Sea Breeze-2020 от украинской и американской сторон поблагодарили всех участников за уровень подготовки. По словам командования, проведенные испытания показывают, что сотрудничество между Вашингтоном, Киевом и странами-союзниками НАТО находится на высоком уровне. Стороны готовы к обеспечению безопасности в акватории Черного моря.

НА Украине отметили, что в учениях были задействованы более двух тысяч военных из Грузии, Норвегии, Румынии, Испании, Турции, Украины и США. В мероприятиях приняли участие 20 кораблей, боевая авиация.

Россия опубликовала видео перехвата приближавшегося к ее границам самолета США.