На сопровождение Р-8А Poseidon вылетел российский Су-27.

Россия опубликовала видео перехвата приближавшегося к ее границам самолета США. Представители Минобороны России разместили видео, на котором зафиксировано приближение российских истребителей к американскому разведчику Р-8А Poseidon.

Самолет НАТО находился около государственной границы России над Черным морем. Для его сопровождения Минобороны РФ подняло в небо борт Су-27. После этого экипаж Р-8А Poseidon совершил разворот в другую сторону. Нарушения границы РФ не было допущено.

Напомним, что инцидент произошел 23 июля над Черным морем. В регионе проводятся совместные учения Sea Breeze, в которых принимают участие страны-участницы НАТО, а также Украина и государства-союзники североатлантического альянса. В оборонном ведомстве России рассказали, что отслеживают обстановку при помощи кораблей и авиации.

Корабли НАТО маневрируют у месторождения, обеспечивающего Крым газом.

Видео: Youtube/ Минобороны России