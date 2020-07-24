Россия опубликовала видео перехвата приближавшегося к ее границам самолета США. Представители Минобороны России разместили видео, на котором зафиксировано приближение российских истребителей к американскому разведчику Р-8А Poseidon.
Самолет НАТО находился около государственной границы России над Черным морем. Для его сопровождения Минобороны РФ подняло в небо борт Су-27. После этого экипаж Р-8А Poseidon совершил разворот в другую сторону. Нарушения границы РФ не было допущено.
Напомним, что инцидент произошел 23 июля над Черным морем. В регионе проводятся совместные учения Sea Breeze, в которых принимают участие страны-участницы НАТО, а также Украина и государства-союзники североатлантического альянса. В оборонном ведомстве России рассказали, что отслеживают обстановку при помощи кораблей и авиации.
Корабли НАТО маневрируют у месторождения, обеспечивающего Крым газом.
Видео: Youtube/ Минобороны России
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