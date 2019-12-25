Бомбардировщики B-21 готовятся прорвать оборону С-400

The National Interest объяснил, зачем создается B-21.

Бомбардировщики B-21 готовятся прорвать оборону российских ЗРК С-400. Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хэлви объяснил, что Вашингтон разработал план по обеспечению себе "технического превосходства" над противником. В программе обозначены подводные лодки "Колумбия", самолеты P-8 Poseidon и B-21.

В издании The National Interest объяснили, что B-21 создан не только для ответа на угрозу со стороны РФ, но и для защиты от китайских HQ-9. Последние разработаны на базе С-300. Пекин успешно создает радары, которые предоставляют опасность для ВВС США. К примеру, радиус действия комплексов HQ-9B - около 300 километров.

Напомним, что проект B-21 является засекреченным военными из США. Известно, что самолеты будут выполнять миссии над Тихим океаном. По словам авторов публикации, бомбардировщик бросит вызов ПВО России и Китая.

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