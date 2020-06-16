Китай показал России новый Xian Y-20.

Китайские военные прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете. Военнослужащие Пекина продемонстрировали коллегам из РФ военно-транспортный Y-20. Данный борт ВВС КНР примет участие в воздушной части торжественной церемонии на Красной площади.

Напомним, что ранее появилась информация о прибытии китайских военных в Москву на истребителях пятого поколения J-20. Позже сведения не подтвердились. На данный момент известно, что в параде Победы со стороны Китая примет участие военно-транспортный самолёт Xian Y-20. Борт приземлился в аэропорту "Шереметьево" 13 июня. В РФ доставлены представители почетного караула Китая в составе 105 человек.

В Китае рассказали, что для данного самолета полет стал первым. Он показал, что Y-20 справляется с длительными воздушными миссиями. Напомним, что транспортник изготовлен авиастроительной корпорацией AVIC-II. Первый испытательный полет Xian Y-20. прошел в январе 2013 года. Производство борта началось в июле 2016 года.

Китайский бомбардировщик-невидимка может выйти в свет уже в 2020 году.

Видео: YouTube / CCTV Video News Agency