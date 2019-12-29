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Китайцы превратили транспортник Y-20 в летающий танкер
Сегодня, 10:35
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lesjasap

Китайцы превратили транспортник Y-20 в летающий танкер

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Он будет переносить до 90 тонн топлива.

Китайцы превратили транспортник Y-20 в летающий танкер. Разработкой занималась авиастроительная компания Xian. Первая презентация самолета-заправщика для общественности состоится в 2020 году. Летающий танкер на базе Y-20 способен перевозить до 90 тонн топлива. Этот показатель втрое больше объема китайского заправщика на базе H-6. Об этом сообщили журналисты из Flightglobal.

В КНР считают лучшей базой для создания других видов самолетов именно транспортники. Они обладают преимуществом в виде большой грузоподъемности, пространством в грузовых отсеках. Также воздушное средство способно долгое время находиться в воздухе без дозаправки.

Ранее в Венесуэле пираты напали на танкер и убили капитана.

Видео: YouTube/
 

Теги: y-20, китай, танкер, транспортник
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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