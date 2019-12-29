В Венесуэле пираты напали на танкер и убили капитана

Пираты подобрались к судну на скоростном катере и с помощью альпинистского снаряжения собрались на палубу.

В Венесуэле пираты напали на нефтяной танкер в порту.

Агентство Reuters сообщает, что 6 вооруженных мужчин на скоростном катере подошли к нефтетанкеру "Сан-Рамон" в порту залива Посуэлос. Судно стояло под греческим флагом, а экипаж танкера состоял в основном из колумбийцев. Пираты с помощью альпинистского снаряжения забрались на палубу и захватили моряков.

По данным пиратов на танкере была крупная сумма наличности, которую они и требовали у капитана выдать им. Капитана застрелили, также был ранен член береговой охраны, который был танкере. Еще один член команды при захвате спрыгнул за борт, и до сих пор не найден, сообщает РИА Новости.

Фото: marinetraffic