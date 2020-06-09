Истребитель Strike Eagle первым получит B61-12.

США показали применение F-15E атомной бомбы. Соответствующий ролик опубликован представителями Сандийских национальных лабораторий на YouTube-платформе. На кадрах показано, что истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle первым среди всех американских боевых самолетов получит для использования атомную бомбу B61-12.

В заявлении лабораторий указано, что на данный момент истребитель F-15E Strike Eagle сертифицирован для применения B61-12. Государственные летные испытания самолета в бомбой на борту состоялись в марте 2020 года. Тесты выполнялись в рамках программы Red Flag в Неваде (США).

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Видео: Youtube/Sandia National Labs