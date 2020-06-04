Бомбардировщик Су-34 ударил бетонобойной бомбой

Российский самолет Су-34 ударил бетонобойной бомбой. Об этом в собственном аккаунте в Twitter написал пользователь с ником SwankyStas. Автор публикации заявил, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик применил бетонобойную авиационную бомбу БетАБ-250. Эта операция попала на видеозапись.
На кадрах видно, что самолет выпускает боевое изделие. После этого бомба падает на землю на парашюте. Затем запускается реактивный ускоритель, который несет БетАБ-250. к запланированной цели.
Журналисты "Российской газеты" отметили, что истребитель Су-34 действительно ударил бомбой БетАБ-500 ШП. Заряд изделия может пробить железобетонную стену толщиной до 550 миллиметров.
The National Interest оценило сверхзвуковые испытания Ту-22М3М.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все