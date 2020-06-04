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Бомбардировщик Су-34 ударил бетонобойной бомбой

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Самолет выпустил БетАБ-250 по наземной цели.

Российский самолет Су-34 ударил бетонобойной бомбой. Об этом в собственном аккаунте в Twitter написал пользователь с ником SwankyStas. Автор публикации заявил, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик применил бетонобойную авиационную бомбу БетАБ-250. Эта операция попала на видеозапись.

На кадрах видно, что самолет выпускает боевое изделие. После этого бомба падает на землю на парашюте. Затем запускается реактивный ускоритель, который несет БетАБ-250. к запланированной цели.

Журналисты "Российской газеты" отметили, что истребитель Су-34 действительно ударил бомбой БетАБ-500 ШП. Заряд изделия может пробить железобетонную стену толщиной до 550 миллиметров.

The National Interest оценило сверхзвуковые испытания Ту-22М3М.

Теги: бомба, су-34
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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