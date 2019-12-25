Бомбардировщик успешно сдал тест на полет на сверхзвуковых скоростях.

The National Interest оценило сверхзвуковые испытания Ту-22М3М. Американское издание опубликовало материал, посвященный тестам российского бомбардировщика, который успешно выполнил пять полетов. Обозреватель Петр Сучу обратил внимание на то, что опытный образец в рамках четвертого полета преодолел испытание сверхзвуковыми скоростями.

Напомним, что новейший бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет в марте 2020 года. Военные поставили целью оценить взлетно-посадочные характеристики самолета, а также проверить работу информационной системы управления.

В The National Interest заметили, что для Минобороны РФ Ту-22М3М станет ценным дополнением к боевой авиации и ядерными силам. Самолет рассматривается военными в качестве стратегического силового проецирования для противодействия ударным группам США.

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