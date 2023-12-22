На Ставрополье разбился бомбардировщик Ту-22М3

Информация о состоянии пилотов уточняется, они успели катапультироваться.

Российский бомбардировщик Ту-22М3 от Воздушно-космических сил страны потерпел крушение на территории Ставропольского края сразу после выполнения боевой задачи. Инцидент произошел при возвращении самолета на аэродром базирования. В социальных сетях местный губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил жителям региона о том, что воздушное судно упало в Красногвардейском округе. Известно, что летчики успели катапультироваться. Сейчас они госпитализированы. По предварительным данным от министерства по обороне, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Боевого комплекта на борту не было, а самолет оказался на земле в безлюдной местности. Он не причинил никаких разрушений инфраструктуре.

Проводится доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ