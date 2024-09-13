Бомбардировщики на учениях "Океан-2024" поразили корабли условного противника

Ракетоносцы сопровождались истребителями Су-30СМ.

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили задачи по поражению кораблей "противника" над нейтральными водами Баренцева моря в рамках стратегических командно-штабных учений "Океан-2024". Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. По данным профильного ведомства, истребительное сопровождение полета обеспечили отечетственные самолеты Су-30СМ. Продолжительность нахождения борта Ту-22М3 в небе составила более трех часов.

Экипажи сверхзвуковых ракетоносцев Ту-22М3 Дальней авиации Воздушно-космических сил России отработали учебные задачи по поражению отряда кораблей условного противника. пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России