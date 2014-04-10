Задача на СВО выполнена "Западом".

Российский боевой расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки большой мощности "Пион" при "Западной" группировке сил поразил командный пункт и личный состав армии киевского режима в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что военнослужащие вели стрельбу с закрытых огневых позиций по целям противника осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 километров. При помощи объективного контроля удалось зафиксировать уничтожение разрозненного командного пункта подразделения ВСУ.

Напомним, что "Запад" нанесет поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах ЛНР и ДНР, потери ВСУ составили более 500 человек живой силы убитыми и ранеными.

Российские и китайские военные корабли провели стрельбы на учениях "Океан".

Фото и видео: Минобороны России