Российские и китайские военные корабли провели стрельбы на учениях "Океан"

Военнослужащие раскрыли подробности маневров в Японском море.

Отряды кораблей от Тихоокеанского флота Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая в центральной части акватории Японского моря в ходе военных учений "Океан-2024" выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что российско-китайские экипажи отработали плавание в составе различных строёв, проверили организацию противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны.

Экипажи кораблей, действуя под единым управлением, отразили атаку средств воздушного нападения условного противника с выполнением практической артиллерийской стрельбы, преодолели район с минной опасностью и уничтожили морскую плавающую мину. пресс-служба Минобороны РФ

Дополнительно моряки тренировались сражаться со скоростными безэкипажными катерами условного противника и дронами. От России в мероприятиях задействованы корветы "Громкий", "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и суда обеспечения ТОФ, а от КНР - эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И" и судно снабжения "Тайху" ВМС НОАК.

Напомним, что "Океан" - кодовое название военно-морских учений. Они проводились под командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Данные маневры являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ Советского Союза в послевоенный период.

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Фото и видео: Минобороны России