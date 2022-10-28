В Петербурге подростка оштрафовали за ложный звонок о бомбах

Несовершеннолетний сообщил о мнимых взрывчатках в школе.

Сестрорецкий районный суд признал молодого петербуржца виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ему назначен штраф в размере 30 тыс. руб.

Установлено, что вечером 1 января 2024 года подросток позвонил в полицию и сообщил о наличии пяти килограммов тратила и десяти гексогеновых бомб в одной из школ Курортного района. Он также заявил, что устройства будут приведены в действие при отсутствии передачи 1 млн руб. наличными или перевода по телефону.

Проверка здания не выявила взрывных устройств. Подросток знал, что сообщаемые сведения не соответствуют действительности. Он признал вину и сообщил, что его действия были направлены на то, чтобы воздействовать на бывшую девушку, чей номер телефона он указал во время звонка.

При назначении наказания суд учёл признание вины, раскаяние, явку с повинной, отсутствие судимостей, положительные характеристики, несовершеннолетний возраст и наличие заболеваний.

Фото: Piter.TV