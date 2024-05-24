  1. Главная
Сегодня, 8:59
В Петербурге и Ленобласти в 2025 году выявили 921 преступление коррупционной направленности

Факты взяточничества составили 49% из них (дача взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве).

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти поделились результатами работы в сфере борьбы с коррупцией. В составе полиции есть специальное подразделение, которое занимается выявлением и раскрытием таких преступлений, – Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. 

В этом году выявили 921 преступление коррупционной направленности, что почти на 50% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го. Факты взяточничества составили 49% из них (дача взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве). 

Наибольшее количество фактов коррупции зафиксировано в бюджетной сфере: силами полицейского экономического блока в регионе выявлено 173 таких преступлений. 

Пресс-служба МВД России 

Есть и коррупционные преступления в сферах транспорта (126), потребительского рынка (118), образования (82) и здравоохранения (77). Уголовные дела в отношении 371 обвиняемого уже направлены в суд. А материальный ущерб превысил 6,4 млрд рублей, его возмещение обеспечено в полном объеме. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Ленобласти добилась реального срока для коррупционера Сергея Мозгового. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

