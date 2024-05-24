В Петербурге и Ленобласти в 2025 году выявили 921 преступление коррупционной направленности

Факты взяточничества составили 49% из них (дача взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве).

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти поделились результатами работы в сфере борьбы с коррупцией. В составе полиции есть специальное подразделение, которое занимается выявлением и раскрытием таких преступлений, – Управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

В этом году выявили 921 преступление коррупционной направленности, что почти на 50% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го.

Наибольшее количество фактов коррупции зафиксировано в бюджетной сфере: силами полицейского экономического блока в регионе выявлено 173 таких преступлений. Пресс-служба МВД России

Есть и коррупционные преступления в сферах транспорта (126), потребительского рынка (118), образования (82) и здравоохранения (77). Уголовные дела в отношении 371 обвиняемого уже направлены в суд. А материальный ущерб превысил 6,4 млрд рублей, его возмещение обеспечено в полном объеме.

