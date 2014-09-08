Прокуратура Ленобласти добилась реального срока для коррупционера Сергея Мозгового

Суд изменил условный срок на лишение свободы для руководителя компании Мозгового.

В Ленинградской области прокуратура добилась замены условного на реальное наказание для Сергея Мозгового, признанного виновным в коррупции. Генеральному директору ООО "РСК Региональные Электрические Сети" предстоит отбывать срок в колонии строгого режима. Источник: пресс-служба прокурат Петербургский городской суд удовлетворил требования прокуратуры и изменил приговор, вынесенный Приморским районным судом, заменив условное наказание на реальное лишение свободы. Ранее, в июне 2025 года, Мозговой был приговорён к семи годам условно за дачу взятки в размере более 13 миллионов рублей должностным лицам "ФСК ЕЭС" за покровительство его компаниям. Прокуратура настаивала на более строгом наказании, аргументируя это тяжестью преступления и необходимостью обеспечения неотвратимости наказания за коррупцию. В результате 26 ноября 2025 года городской суд отменил условное осуждение, и Мозговой был задержан в зале суда для отправки в колонию строгого режима. В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что ведомство продолжит принимать все необходимые меры для борьбы с коррупцией и обеспечения строгого исполнения закона по аналогичным делам.

Фото: Piter.TV