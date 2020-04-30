Ролик с использованием редкого боеприпаса опубликовали во "Вконтакте".

Взрыв редкой российской "ядерной бомбы" попал на видео. Ролик опубликован в социальных сетях в группе Fighterbomber. Авторы публикации рассказали, что на кадрах зафиксирован взрыв редкого авиационного боеприпаса. Он имитирует собой 500-килограммовую бомбу ИАБ.

Имитирует она, ни много ни мало, ядерный взрыв. Обычный такой, простой взрыв ядерной бомбы. Наземный, если кому интересно прокомментировали авторы видео

В группе отметили, что устройство представляет из себя "бочку с керосином и взрывателем". При взрыве образуется газовоздушная смесь, которая "красиво вспыхивает" в форме гриба.

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Видео и фото: Вконтакте/Fighterbomber

