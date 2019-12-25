  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова: Россия ответит ядерным ударом на пуск ракет с подлодок США
Сегодня, 19:20
50
matveyvn

Захарова: Россия ответит ядерным ударом на пуск ракет с подлодок США

0 0

Подобные атаки считаются поводом использовать ядерное вооружение.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ ответит ядерным ударом на пуск ракет с подлодок США.

Так она прокомментировала публикацию на сайте американского Госдепартамента о вопросах оснащения ядерными зарядами малой мощности некоторых БРПЛ. Захарова отметила, что любое использование подобного оружия вне зависимости от технических характеристик будет воспринято Россией как нападение и вызовет ответную реакцию.

Официальный представитель МИДа ссылалась на Военную доктрину России. По ней, подчёркивает Захарова, подобные атаки считаются поводом использовать ядерное вооружение.

Ранее США усовершенствовали изучающий Россию самолет.

Теги: вооружение, мид рф, сша, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии