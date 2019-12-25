Захарова: Россия ответит ядерным ударом на пуск ракет с подлодок США

Подобные атаки считаются поводом использовать ядерное вооружение.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ ответит ядерным ударом на пуск ракет с подлодок США.

Так она прокомментировала публикацию на сайте американского Госдепартамента о вопросах оснащения ядерными зарядами малой мощности некоторых БРПЛ. Захарова отметила, что любое использование подобного оружия вне зависимости от технических характеристик будет воспринято Россией как нападение и вызовет ответную реакцию.

Официальный представитель МИДа ссылалась на Военную доктрину России. По ней, подчёркивает Захарова, подобные атаки считаются поводом использовать ядерное вооружение.

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