ВВС США обновит системы DVIS в двух наблюдательных самолетах.

В США усовершенствовали изучающий Россию самолет. Об этом сообщили журналисты издания The Drive со ссылкой на данные, полученные от военно-воздушных сил Америки. Специалисты пояснили, что модернизация необходима воздушному наблюдательному судну OC-135B Open Skies.

Иностранцы рассказали, что именно эта модель самолета согласно Договору по открытому небу способно летать над Россией. Всего США имеют два подобных воздушных средства. Оба из них оснастили более современной цифровой системой визуализации Digital Visual Imaging System. В данный момент DVIS еще еще тестируется.

The Drive узнал о том, что договор по обновлению систем самолета заключен между ВВС США и компанией KIHOMAC. Заказчик заплатит по контракту исполнителю 43,9 миллиона долларов. На эти средства подрядчик усовершенствует DVIS для двух OC-135B Open Skies. Работ должны быть выполнены до февраля 2021 года. После обновления американские самолеты должны быть проверены на соответствие ДОНу российской стороной.

США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией.

Видео: YouTube / Skyes9