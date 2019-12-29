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США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

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Иностранцы будут осматривать территорию с 25 по 29 февраля.

США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией. Это произойдет в рамках договора по открытому небу. Об этом "РИА Новостям" заявил глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Международная команда пролетит над территорией РФ на шведском самолете СААБ-340. Наблюдательные полеты состоятся с 25 по 29 февраля 2020 года. Старт будет дан с аэродрома Кубинка. Маршрут иностранцев заранее согласован с российскими специалистами. На борту также будут находиться местные военные, которые будут контролировать деятельность и работу разрешенных приборов слежения.

Ранее российский самолет совершит наблюдательный полет над территорией Чехии.

Теги: канада, наблюдательный полет, норвегия, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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